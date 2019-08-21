РИАМО – 21 авг. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что представление в Мосгоризбирком подписей «мертвых душ» кандидатами в депутаты Мосгордумы является фальсификацией, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

В среду в Хельсинки состоялась встреча Путина и президента Финляндии Саули Ниинисте.

«Президент РФ Владимир Путин назвал фальсификацией представление в МГИК списков «мертвых душ» кандидатами в депутаты, которым потом отказали в регистрации на выборах в МГД», — говорится в сообщении.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября. На них зарегистрированы 233 кандидата, 57 кандидатам в регистрации отказано.

Часть собранных некоторыми кандидатами подписей избирателей признали недействительными.