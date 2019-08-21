РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 авг. Единорос Александр Мурашкин подарил люберецким детям билеты в парк аттракционов, он сделал подарок детям из малообеспеченных семей, говорится в сообщении Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

20 августа ко Дню знаний Мурашкин решил сделать доброе дело и пригласил детей и их родителей из малообеспеченных семей в Центральный парк.

«Лето подходит к концу, и я решил подарить детям положительные эмоции в преддверии нового учебного года. Катание на аттракционах детворе очень понравилось. Мы с однопартийцами очень рады, что такой сюрприз пришелся детям по душе!» – сказал Мурашкин.