РИАМО - 21 авг. Международный авиакосмический салон МАКС-2019 смогут посетить люди с ограниченными возможностями здоровья, это стало возможным благодаря проекту «Небо для всех», который организовало жуковское отделение Российского союза молодежи, говорится в сообщении пресс-службы городского округа Жуковский.

Этот проект победил на всероссийском конкурсе молодежных проектов и получил грант, за счет которого и будет организована экскурсия, которая пройдет 28 августа. Участие в ней примут более 100 человек, порядка 30 из которых являются жителями Жуковского.

«Благодаря гранту мы можем организовать это мероприятие более масштабно, чем в прошлый раз. В рамках экскурсии планируется посещение территории МАКС, просмотр экспозиции и летной программы, встреча с летчиками, Героями России, встреча с пилотажными группами. А также мы накормим ребят вкусным обедом и подарим памятные сувениры», – сказал председатель областной организации «Российский союз молодежи» Артем Репяхов.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На нем будут представлены современные разработки в области гражданской и военной авиации, а также перспективные технологические проекты и результаты научных исследований.