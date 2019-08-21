РИАМО – 21 авг. Европейские игры ветеранов, которые включали 30 летних видов спорта, прошли в итальянском городе Турин, в этих соревнованиях себя проявил 81-летний Виктор Глотов из Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Глотов завоевал серебро в забеге на 1,5 километра в старшей возрастной группе (от 80 до 84 лет), а также в забеге на дистанцию в 5 километров.

«Виктор Глотов является олицетворением фразы «движение – жизнь». Его медали на Европейских играх ветеранов заслуживают уважения и самых высоких похвал. Нет сомнений в том, что образ жизни и сама фигура Виктора Васильевича являются примером как для спортсменов, так и для простых людей всех возрастов», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.