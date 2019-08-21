РИАМО - 21 авг. В столице отмечается рост объема промышленного экспорта, он увеличился почти на 9% по отношению к аналогичному периоду 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Всего в первом полугодии 2019 года Москва экспортировала промышленной продукции на 7,9 миллиардов долларов, что на 634 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в сообщении.

Самым популярным продуктом московской промышленности стало машиностроение – 2,6 миллиарда долларов. Также популярна фармацевтика, на нее приходится 299,7 миллиона долларов. Кроме того, отмечается популярность продукции столичной легкой промышленности – объем ее экспорта составил 241,7 миллиона долларов.

«В первом полугодии 2019 года московская промышленная продукция экспортировалась в 170 стран. Я уверен, это очень хорошие показатели, но перед нами стоит задача в выводе новых игроков на внешние рынки, что позволит добиться еще большего увеличения объема промышленного экспорта. И здесь важную роль играет индивидуальное сопровождение на всех этапах экспортного проекта, которую оказывает центр «Моспром», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Больше всего продукции промышленного комплекса столицы идет в Белоруссию. В республику экспортировали товаров на сумму более 1,018 миллиарда долларов. Немногим меньше экспортировали в Великобританию — более 1,014 миллиарда долларов, при этом рост объема экспорта в эту страну вырос на 147%.

«Также, с января по июнь Москва активно экспортировала продукцию в Казахстан, США и Германию. Объем экспорта в другие страны составил 3,72 миллиарда долларов, а это примерно 47% от общего экспортного объема продукции промышленного комплекса», – говорится в сообщении.

Центр «Моспром» оказывает посильную помощь московским предприятиям по выходу на зарубежные рынки. Например, в центре проводят анализ, помогает составлять экспортный проект и сопровождает компании на всех этапах его реализации.