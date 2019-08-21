РИАМО - 21 авг. В Москве временно ограничили движение по Большому Харитоньевскому переулку, до 22 августа с 06:00 до 22:00 запрещен проезд по переулку от Чистопрудного бульвара до улицы Чаплыгина, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 23 по 26 августа с 06:00 до 22:00 перекроют участок от улицы Чаплыгина до Большого Козловского переулка, а с 27 по 30 августа с 06:00 до 22:00 – от Большого Козловского переулка до Садовой-Черногрязской улицы», – говорится в сообщении.

Причиной изменения в схеме движения транспорта стало проведение ремонтных работ в центре столицы.

На время перекрытия дорог водителей просят заблаговременно составлять маршрут движения и быть предельно внимательными.