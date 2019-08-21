РИАМО - 21 авг. На территории жилого комплекса «Восточное Бутово» в деревне Боброво Ленинского городского округа построили школу на 1375 мест общей площадью 18 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Школа отвечает всем требованиям технических регламентов и проектной документации. Помещения нового образовательного учреждения рассчитаны на начальную, среднюю и старшую ступени.

«В новой школе обустроены библиотека, столовая с обеденным залом на 760 посадочных мест, медблок, спортивные залы, тренажерный зал с раздевалками и душевыми, актовый зал на 848 мест с эстрадой, артистической и подсобными помещениями, административные кабинеты, а также помещения охраны, пожарного поста и технического персонала», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В блоке начальной школы находятся учебные кабинеты, игровые-спальни для первых классов, помещения продленного дня, кабинеты для кружковых занятий. В блоке средней школы находятся профильные кабинеты второй и третьей ступеней обучения, кабинеты естественных наук и информатики оборудованы лаборантскими и помещениями для практических занятий.

Во всех блоках расположено достаточное количество санитарных узлов, помещений личной гигиены и рекреаций. На первом этаже мальчики и девочки смогут посещать отдельные кабинеты труда, раздевалки, медицинский блок, пищеблок с обеденным залом.

На втором этаже размещены актовый и спортивные залы. На третьем этаже находится библиотечный блок с читальным залом, помещением информационного центра – медиатекой и книгохранилище. Четвертый этаж отведен преимущественно под помещения учебного и вспомогательного назначения.

На прилегающей территории расположена физкультурно-спортивная зона, установлено спортивное оборудование и игровые комплексы. Организованы площадка для школьного автобуса, автостоянка для подвоза учащихся. Проектом также обеспечена доступность для маломобильных групп населения.

Застройщиком объекта выступает ООО «Лотан».