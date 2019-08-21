РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 21 авг. Пристройке к школе №2 в подмосковных Котельниках выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Пристройка находится на улице Новая.
«Площадь пристроенного корпуса составляет 6 тысяч квадратных метров. Количество учащихся после ввода объекта в эксплуатацию увеличится на 300 мест. Теперь школа №2 сможет принять 1100 учащихся», – отметил руководитель надзорного ведомства Артур Гарибян.
Согласно проекту, в пристраиваемом 3-этажном корпусе разместятся учебные помещения начальной школы, спортивный зал, пищеблок, административные и вспомогательные помещения. Новый корпус будет соединен теплым переходом с основным зданием школы на уровне второго этажа. Проектом предусмотрено обеспечение доступности маломобильных групп населения с установкой пандусов.
Также на прилегающей территории проведено благоустройство, установлены детские игровые комплексы, обустроены тротуары, места для отдыха, выполнено озеленение. Заказчиком объекта выступает администрация городского округа Котельники.
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