РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 21 авг. Пристройке к школе №2 в подмосковных Котельниках выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Пристройка находится на улице Новая.

«Площадь пристроенного корпуса составляет 6 тысяч квадратных метров. Количество учащихся после ввода объекта в эксплуатацию увеличится на 300 мест. Теперь школа №2 сможет принять 1100 учащихся», – отметил руководитель надзорного ведомства Артур Гарибян.

Согласно проекту, в пристраиваемом 3-этажном корпусе разместятся учебные помещения начальной школы, спортивный зал, пищеблок, административные и вспомогательные помещения. Новый корпус будет соединен теплым переходом с основным зданием школы на уровне второго этажа. Проектом предусмотрено обеспечение доступности маломобильных групп населения с установкой пандусов.

Также на прилегающей территории проведено благоустройство, установлены детские игровые комплексы, обустроены тротуары, места для отдыха, выполнено озеленение. Заказчиком объекта выступает администрация городского округа Котельники.