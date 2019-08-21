РИАМО - 21 авг. Нуждающиеся жители Подмосковья получают поддержку при сборе детей в школу, кроме того, в регионе проводят и специальную социальную акцию, сообщил РИАМО в среду председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Ранее RT сообщало, что в России может появиться «первосентябрьский капитал», который поможет родителям собрать ребенка в школу без значительной нагрузки на семейный бюджет. С инициативой о введении данной меры поддержки заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

«Социальная помощь должна распределяться по принципу адресности и нуждаемости. Если речь идет о многодетных и малоимущих семьях, то у нас в Московской области уже существует ряд механизмов поддержки. Большинство семей сами собирают детей в школу, а те, кто нуждается, обращаются за материальной помощью к депутатам, приходят в службы соцзащиты, социальные учреждения», - сказал Рожнов.

Он добавил, что социальные учреждения проводят акцию «Соберем ребенка в школу», в которой участвуют все неравнодушные жители и приносят в социальные учреждения необходимые для учебы вещи, и это потом распределяется нуждающимся.

«Так что поддержка есть, и нужно этим пользоваться», — подчеркнул депутат.

Рожнов также отметил, что по «первосентябрьскому капиталу» конкретики нет, поэтому обсуждать его сложно.

«Если речь идет о каких-либо дополнительных мерах поддержки, то необходимо их детально проработать», - заключил депутат.