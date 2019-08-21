РИАМО - 21 авг. Строительство учебной пристройки к школе №9 на улице Советская в Серпухове по итогам аукциона проведет ООО «2Б Проект», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Здание разделят на две основные группы помещений – учебные и общешкольные. В группу учебных помещений войдут классы, лаборатории и методические кабинеты. К общешкольной группе отнесены актовый и спортивный залы, библиотечный центр, медицинский пункт и столовая.

«На прилегающей территории запланированы работы по комплексному благоустройству и озеленению. Тут появится спортивное ядро, площадки для игр и отдыха учащихся, а также хозяйственная и учебно-опытная зоны», – говорится в сообщении.

Новое здание оборудуют с учетом потребностей маломобильных групп населения. Ввести школьный корпус в эксплуатацию планируется в 2020 году.