РИАМО - 21 авг. В семейных центрах Москвы с 22 по 30 августа пройдет благотворительная акция «Семья помогает семье», направленная на помощь многодетным семьям и родителям с невысокими доходами, сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«Каждый желающий может принять участие в акции по сбору канцелярских, спортивных и других школьных товаров, а также одежды, обуви и учебников для детей из малообеспеченных семей», – говорится в сообщении.

Всего в разных районах столицы будут работать около 290 пунктов сбора: 150 передвижных и 140 стационарных. Принимаются вещи только в хорошем состоянии.

Акция «Семья помогает семье» проходит ежегодно в преддверии начала нового учебного года при участии департамента труда социальной защиты населения Москвы, коммерческих и некоммерческих организаций.

Как морально подготовиться к школе: советы психологов для детей и родителей>>