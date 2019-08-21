РИАМО - 21 авг. Вакцинация является основным методом профилактики гриппа, поэтому важно сделать прививки перед эпидемическим сезоном, также важной составляющей неспецифической профилактики гриппа является здоровый образ жизни, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Грипп — острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус, попадающий от окружающих инфицированных людей в носоглотку. При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, грипп имеет обширный список возможных осложнений.

«Основным методом профилактики гриппа является вакцинация. Вирус, содержащийся в вакцине, стимулирует организм к выработке антител, которые предотвращают размножение вирусов и инфицирование клетки. Благодаря этому заболевание предупреждается еще до его начала», — говорится в сообщении.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок обязательную вакцинацию должны пройти: дети старше 6 месяцев; учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы; лица старше 60 лет; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением; беременные; лица, подлежащие призыву на военную службу.

Для этих категорий граждан вакцинация против гриппа осуществляется бесплатно в поликлиниках по месту жительства или образовательных организациях. Остальные могут быть привиты за счет работодателей.

Кроме того, важной составляющей неспецифической профилактики гриппа является здоровый образ жизни - нужно высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.

За эпидсезон 2018-2019 годов (с сентября по апрель) в медицинских организациях по поводу случаев заболеваний ОРВИ и гриппом зарегистрировано около 1,4 миллиона обращений, что почти на 10% меньше, чем в сезоне 2017-2018 годов.

Показатель заболеваемости гриппом составил 0,02 на 100 тысяч населения. Случаев заболеваний гриппом среди привитых в прошедший сезон не зарегистрировано.

При подготовке к эпидемическому сезону было привито против гриппа более 3,5 миллионов человек - 48,5% населения Московской области. Это самый высокий показатель за последние годы. Вакциной, закупленной на средства работодателей, привито 6,5% от общего количества вакцинированных.