РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 авг. В подмосковном Подольске комиссия выявила дефекты штукатурки на фасаде многоквартирного дома в ходе капремонта, подрядная организация должна устранить неполадки до 15 сентября, сообщается на странице депутата Павла Максимовича в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске комиссия провела повторный осмотр торцевой стены фасада многоквартирного дома на улице Сосновая, 8А. В ревизии приняли участие директор МУЖРП №9 Михаил Панин и сотрудники предприятия, заместитель директора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин, директор компании-подрядчика ООО «КомплексСтрой» Георгий Зобнин, местные жители.

«Выявлены следующие дефекты: по всему торцевому фасаду здания проходят вертикальные трещины разной длины, нарушен фактурный (окрасочный) и штукатурный слой на стене, а также выявлено разрушение участков парапета в виде расслоения и выветривания слоев кладки кирпича. Подрядной организации рекомендовали выполнить работы в соответствии с действующими нормативными требованиями по устранению выявленных повреждений в срок до 15 сентября», – написал Максимович.

По его словам, ранее подрядчик ООО «КомплексСтрой» в рамках капитального ремонта многоквартирного дома выполнил работы по утеплению фасада с применением системы тонкого наружного штукатурного слоя.