РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 авг. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начался ремонт фасада многоквартирного дома на улице Дмитрия Холодова, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время проводятся работы по ремонту фасада многоквартирного дома в микрорайоне Климовск на улице Дмитрия Холодова, дом №1», – говорится в сообщении.

Также рабочие отремонтируют водостоки, козырьки над входными группами, заменят оконные рамы в местах общего пользования.