РИАМО - 21 авг. В Луковском лесничестве в Ногинске нашли грибы, отличающиеся нестандартной звездообразной формой, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Необычная находка относится к семейству Звездовиковые. Эти грибы-дождевики начинают видоизменяться после того, как вырастают из земли.

«Земляные звезды ничто иное, как Звездовики четырехлопастные. <…> Их «лучи» изгибаются вниз, а округлые плодовые тела приподнимаются и, созревая, выпускают споры в воздух», — отмечается в материале.

Из-за своего горького вкуса эти грибы считаются несъедобными. Их можно встретить нечасто. Как правило, они растут в песчаных почвах в лиственных, смешанных, хвойных и широколиственных лесах. Эти чудо-грибы занесены в Красные книги многих стран.

Съедобные же грибы лучше собирать в наиболее экологически чистых районах, а также на опушках леса, вдоль лесных дорог, просек и на лужайках – там их больше. Те, что растут вдоль трасс и промышленных предприятий, стоит обходить стороной.

Собирать нужно только те грибы, в безопасности которых уверены на 100%, и не пробовать незнакомые ни в сыром виде, ни после отваривания – не все виды ядов распадаются при тепловой обработке.