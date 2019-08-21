РИАМО – 21 авг. У девочки-подростка украли сумку с дорогостоящими гаджетами внутри в столичном парке Горького, стоимость ущерба составила 100 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило заявление от гражданки 1975 года рождения. Женщина рассказала, что неизвестный тайно похитил сумку у ее дочери 2002 года рождения в парке по адресу: улица Крымский Вал, 9.

«В сумке находились iPhone XR, наушники AirPods. Ее дочь оставила без присмотра на скамейке, возле детской площадки. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.