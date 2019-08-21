РИАМО - 21 авг. Власти Москвы планируют повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров в ближайшее время, сообщается на сайте информационного центра правительства столицы.

«Мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода. Насколько – еще раз посчитаем и буквально, наверно, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение», – заявил мэр столицы Сергей Собянин во время встречи с членами окружного совета ветеранов в Зеленограде.

По словам мэра, в настоящее время экономика столицы успешно развивается – растут доходы, подоходный налог и заработные платы. Все это позволяет оценить возможности столичного бюджета.

Повышение региональной надбавки к пенсиям московских пенсионеров проводилось не раз. К примеру, в минувшем году сумма прибавки составила 3 тысячи рублей.

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тысяч рублей для неработающих пенсионеров.

Стал известен средний размер пенсий в России>>