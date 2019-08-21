РИАМО - 21 авг. На одной из дорог в подмосковном Реутове машина сбила трехлетнего ребенка, который выехал на проезжую часть на самокате, мальчика госпитализировали, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД РФ «Балашихинское».

20 августа в 6 часов вечера ребенок на самокате выехал на дорогу по улице Комсомольская, дом №32. Водитель машины Kia Rio наехал на него, так как не ожидал выезда ребенка справа налево по ходу движения машины.

«В результате ДТП получил телесные повреждения трехлетний пешеход, который госпитализирован в детское хирургическое отделение городского округа Балашиха», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы призвали водителей соблюдать скоростной режим и сохранять бдительность. При подъезде к пешеходным переходам и к местам массового скопления людей нужно обязательно снижать скорость.

Родителям настоятельно порекомендовали разъяснить своему ребенку правила дорожного движения на улицах и дорогах перед тем, как разрешить ему кататься на велосипеде, самокате и скейте.

«Убедитесь, что ребенок способен самостоятельно ездить на данных средствах передвижения! При пересечении проезжей части лица, управляющие самокатами, должны переходить ее, а не переезжать на самокате», — призвали госавтоинспекторы.

Они подчеркнули, что родители должны обеспечить своих детей световозвращающими элементами, чтобы они были заметны для автомобилистов в темное время суток.