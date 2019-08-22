Международный авиакосмический салон МАКС 2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. В этом году сюда можно добраться не только на автомобиле и электричке, но и на вертолете. На аэродроме Раменское посетителей ожидают новинки техники, исторические самолеты, авиашоу и интересная деловая программа. Почетное место в экспозиции займет стенд корпорации Airbus, которой в мае исполнилось 50 лет. Сколько авиакомпаний примут участие в МАКС 2019 и какова стоимость посещения, смотрите в инфографике РИАМО.

Авиасалон МАКС‑2019 в Жуковском: что покажут в небе и на земле>>