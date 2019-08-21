РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 авг. В подмосковном Королеве открылась выставка портретной живописи местных художников Татьяны Костенко и Александра Осина, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Выставка будет работать в ДиКЦ «Костино» до конца сентября. Почетным гостем открытия стала заместитель руководителя городской администрации Виктория Королева.

«Это уже не первая выставка замечательной семейной пары художников. Удивительные добрые картины, есть шутливые и философские, написанные в разной манере, но каждая имеет свой шарм и историю. Это прекрасная выставка, посетить ее нужно обязательно», – сказала Королева.

По словам Татьяны Костенко, они с Александром Осиным пишут не просто портреты, а стараются передать в каждой картине историю и биографию того, кого они изображают. Так, например, Хемингуэй изображен на триптихе, где размещено ровно 100 кошек.

Работы художников посвящены историческим деятелям, актерам, музыкантам, детям, животным.

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