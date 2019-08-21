РИАМО - 21 авг. В Москве произошел конфликт между охранником и посетителем магазина, в результате два сотрудника магазина пострадали, мужчина, который нанес телесные повреждения, задержан, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Днем в одном из магазинов на Каширском шоссе произошел конфликт между сотрудником охраны и неизвестным. В итоге пострадали два сотрудника магазина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина, который нанес телесные повреждения, задержан.