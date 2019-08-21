РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 авг. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина началась реконструкция сцены «Танцевальной веранды», поэтому там отменили концерт, зумбу и урок танцев, которые должны были пройти 24 и 25 августа, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с реконструкцией сцены «Танцевальной веранды» концерт Михаила Торохова, запланированный в парке Талалихина на 24 августа, переносится на другую дату. Занятия зумба и урок танцев 25 августа отменяются», – говорится в сообщении.

Выступление духового оркестра 25 августа пройдет у памятника Михаилу Лермонтову. Администрация парка приносит свои извинения за доставленные неудобства.