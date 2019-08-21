РИАМО - 21 авг. Власти предоставили технопарку ООО «Приоритет» льготную ставку по аренде земли, теперь она составляет всего 0,01% от кадастровой стоимости участка, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Участок, который арендует технопарк, находится на Третьей Хорошевской улице, владение 20. Общая площадь земли составляет 0,1 гектара.

«Если раньше арендатор платил за аренду земли 489 010 рублей в год, то теперь для получившего статус технопарка ООО «Приоритет» годовая аренда участка с учетом льготы составляет 3 260,07 рублей, таким образом, стоимость аренды уменьшилась в 150 раз», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Пониженные льготные ставки по аренде являются одним из способов поддержки технопарков, технополисов и промышленного комплекса. Власти Москвы практикуют предоставление низкой ставки годовой арендной платы для промышленных комплексов размере 0,3%, а также для технопарков и идустриальных парков — 0,01% от кадастровой стоимости арендуемого участка.

Воспользоваться соответствующей услугой промышленные предприятия могут прямо через портал mos.ru. Там они могут подать заявку и получить статус технопарка, после чего уже можно будет получить допсоглашение о применении льготной ставки.