В России уже десять лет действует запрет на деятельность казино, которые переехали в особые игорные зоны. Однако в Московском регионе периодически закрывают подпольные игровые залы, а фанаты ставок отводят душу в Интернете и букмекерских конторах, рискуя лишиться работы, жилья и близких людей. Бывшие игроманы рассказали РИАМО, чем пожертвовали ради азарта и как пытаются бороться с зависимостью.

Александр, 46 лет, Москва:

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«К азартным играм я пристрастился больше 10 лет назад – сначала были игровые автоматы, потом перешел на ставки в Интернете. Чтобы играть, приходилось занимать. Когда кредиторы прижали окончательно, пришлось продать трехкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте, где мы жили с мамой. Я не особо переживал – взамен купили «однушку» в Капотне, жить есть где. Мама поохала, но пережила. Правда, мне пришлось расстаться с девушкой, с которой мы вместе прожили много лет.

Я решил, что ей не нужен такой неудачник, как я, и переехал к маме в Капотню.

Потом дела немного наладились – я бросил играть, нашел новую работу и стал жить с другой женщиной. Она взяла меня под опеку. Год назад, когда моя подруга уехала в отпуск, я заскучал и решил отвлечься, делая небольшие ставки. Меня затянуло, и я набрал микрокредитов. Когда девушка вернулась, то указала мне на дверь.

Временно я переехал к маме, но потом подруга меня простила. Я обещал больше не играть. Но остановиться уже не смог – долги росли, их надо было отдавать, и я надеялся отыграться. Весной этого года она окончательно выгнала меня со словами: «Мне не нужен мужчина с мозгами 14-летнего подростка». Теперь снова живу с мамой. После звонков коллекторов она мне говорит: «Страшно с тобой жить, шел бы ты куда-нибудь…»

Теперь не играю и работаю только на то, чтобы погашать проценты с займов».

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Сергей, 39 лет, Москва:

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«У меня была неплохая зарплата, но я всегда завидовал богатым и успешным людям, которые могут себе позволить больше, чем я. Поэтому стал искать способы, как заработать легко и много.

Лет шесть-семь назад начал делать ставки через букмекерские конторы. Не зря говорят, что новичкам везет: однажды с 5 тысяч рублей я получил 150 тысяч. Конечно, я возомнил себя гениальным игроком. Лучше бы тогда проиграл.

Я играл при каждом удобном случае. Денег стало не хватать – тогда я начал занимать у знакомых, а потом и в банках.

Родители дали мне 3,5 миллиона рублей на покупку квартиры, и я проиграл все.

Ушла жена, меня угнетало чувство стыда перед близкими. Пришли и мысли о самоубийстве, я был отвратителен сам себе, но продолжал играть.

А потом сказал себе стоп. Нашел новую работу, банковскую карту отдал маме, и она выдавала мне деньги на самое необходимое. Обращался к врачам, стал посещать церковь. В итоге не играю уже пару лет – и сделаю все, чтобы к игре никогда не вернуться».

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Павел, 28 лет, Мытищи:

«Когда мне было 12, отец привел меня в зал игровых автоматов. Я дергал рычаг и бросал монеты, и в какой-то момент автомат заморгал, запищал и из него посыпался поток денег. Это был настоящий восторг! На выигрыш папа купил мне плеер, о котором я давно мечтал.

Спустя годы, когда я уже учился в вузе, меня занесло в букмекерскую контору, где я ощутил забытый вкус азарта. За один вечер я превратил 3 тысячи рублей в 15 и сразу же прогулял их с друзьями. Со знакомыми-игроманами мы не вылезали из букмекерских контор. Родительских денег не хватало, и я стал занимать у друзей, но скоро исчерпал их кредит доверия. Тогда я стал просить у родителей больше денег, выдумывая любые предлоги. Из-за постоянного напряжения и стресса стал злоупотреблять алкоголем.

Однажды украл у родителей 30 тысяч рублей и все проиграл.

Отец, обнаружив пропажу, быстро вывел меня на чистую воду. Тогда родители взялись за меня и по сути спасли: я оформил академический отпуск, рассчитался со всеми долгами, после чего меня на год отправили в Калужскую область к бабушке, чтобы я был полностью отрезан от Интернета. Эта «ссылка» пошла мне на пользу: с тех пор не играю уже несколько лет».

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Дарья, 31 год, Одинцово:

«Работая официанткой в кафе, я решила наудачу закинуть на игровой счет тысячу рублей, а выиграла сразу пять – это было приятно. Так началась моя «карьера» игрока.

Сначала ставила понемногу. А потом где-то прочла «гениальную» мысль: чем больше ставишь, тем больше выигрываешь.

Когда мои собственные сбережения иссякли, я стала обсчитывать клиентов.

Начальство все узнало, и меня уволили. Я впала в депрессию и засела дома. Продав кое-что из личных вещей, положила все деньги на счет онлайн-казино, и несколько дней не выходила из комнаты: сидела за компьютером и играла, как зомби, пока не проиграла все – 100 тысяч рублей.

Это была пощечина, которая меня отрезвила. С тех пор я взялась за ум и больше не играю. У меня появились серьезные отношения, мы с молодым человеком хотим создать семью – это и есть настоящая жизнь, а не какие-то игры в Интернете».

Петр, 38 лет, Москва:

«Мне было чуть за 20, я заканчивал медицинский. Впереди были хорошие перспективы – но меня занесло в зал игровых автоматов. Там я спустил деньги, которые родители дали на ноутбук. Пришлось соврать про потерянный кошелек. Окончив вуз, я не пошел работать по профилю, а устроился барменом: работал вечерами и ночами, а днем играл.

Игра стала моим миром, где правит азарт, где я – на коне. Благодаря работе бармена в деньгах я особо не нуждался: за ночь мог заработать 10 – 20 тысяч рублей.

Все же пришлось влезть в долги, и неожиданно я оказался должен больше полумиллиона.

Впрочем, до меня это дошло не сразу. Сначала мне стало нечем платить за квартиру – напросился пожить у друзей. Затем я одолжил у родителей 50 тысяч, соврав, что хочу купить машину, но мне не хватает. Так плохо я себя не чувствовал никогда.

Я стал работать над собой и нашел курсы по избавлению от игровой зависимости, как для алкоголиков и наркоманов.

Там я усвоил табу: нельзя быть одиноким, голодным и злым – иначе есть шанс сорваться.

Это сработало. Со временем я погасил все долги, окончил ординатуру и уже больше 10 лет работаю врачом – помогаю людям, как хотел. Хорошо, что в 2009 году в России запретили казино: благодаря этому многие люди никогда не столкнутся с игроманией».

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Артем, 35 лет, Чехов:

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«Моя зависимость длилась не так долго, как у некоторых игроманов – около шести лет. На самом деле, я азартен по натуре. В армии играл в карты с сослуживцами, спускал первые заработанные деньги в игровых автоматах. Потом взялся за ум, остепенился: появилась жена и дочь, квартира, машина.

Я работаю в IT-сфере, это очень перспективно и прибыльно – денег хватает. Но как-то раз я сломал ногу и на некоторое время оказался прикован к постели. От скуки решил попробовать, что же такое ставки на спорт.

Я читал прогнозы экспертов и ставил деньги на того, кого считали вероятным победителем. Ставил немного: когда тысячу, когда три – и часто выигрывал. Но со временем деньги, отложенные на машину и путешествия, стали таять. Тогда я решил выиграть сразу и много.

В букмекерской конторе стал зависать не только после работы, но и вместо нее. Мысли были только об игре, а на семью я забил. Однажды поднял сразу 90 тысяч рублей! От такого успеха решил рискнуть по-крупному: взял выигрыш, 150 тысяч на отпуск, 50 тысяч с кредитки и поставил все на четвертьфинал ЧМ-2018, где Россия играла с Хорватией. Думал, наши победят – ведь сделали же испанцев! Когда после серии пенальти хорваты выиграли, жить не хотелось совсем.

Через пару дней меня уволили с работы за прогулы – я пришел к жене, заплакал и все рассказал.

Почему она меня не бросила, не знаю. Я впал в депрессию, продал машину и отдал все долги. После этого вышел на работу и стал возвращаться к жизни. Теперь моя банковская карточка всегда у жены, а конторы букмекеров я обхожу за километр».

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Андрей, 41 год, Москва:

«Уже в начальной школе я играл в карточные игры, а в начале нулевых впервые попал в казино. Мир азартных игр затянул меня, я проводил в залах с игровыми автоматами по несколько суток. Когда звонили друзья или родные – сбрасывал, было не до них.

Однажды за день я спустил в автоматах 200 тысяч рублей и даже не понял, как это случилось.

Со временем я, как и все игроманы, стал залезать в долги. У меня накопилось 15 разных кредитов. Пришлось признаться родителям, и я сказал, что заложу свою квартиру, погашу все долги и больше никогда не вернусь к игре. Но часть денег от квартиры я снова пустил в игру, не удержался. В итоге мои долги выросли снова. К тому моменту я уже не получал большого удовольствия от игры: просто утолял свою жажду игромана – это стало для меня повседневной потребностью.

Потом на форуме игроманов познакомился с бывшим игроком. Он стал для меня наставником, личным сенсеем, который помог мне побороть страсть к игре. В итоге я уже лет десять бывший игроман. Пару лет назад я решил проверить себя и сделал небольшую ставку в букмекерской конторе. Был безумно рад, что не испытал никаких эмоций».

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