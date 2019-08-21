РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 авг. В Подольске сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Москвы, подозреваемого в мошенничестве, он завладел деньгами под предлогом продажи песка, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 52-летнего местного жителя. Он рассказал, что неизвестный под предлогом продажи карьерного песка, расположенном на проспекте Ленина, завладел денежными средствами в размере 12 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.