РИАМО - 21 авг. В районе столичной железнодорожной станции «Тушино» планируют построить четырехполосный путепровод вместо регулируемого переезда через железнодорожные пути, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, согласилась с подготовкой проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети. Одобрено строительство автодорожного путепровода взамен существующего одноуровневого переезда через Рижское направление Московской железной дороги (СЗАО).

«В настоящее время в районе железнодорожной станции «Тушино» действует регулируемый транспортный переезд через железнодорожные пути, по одной полосе в каждое направление. Движение общественного транспорта через переезд не осуществляется», – отмечается в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова дополнила, что проект предусматривает строительство путепровода длиной 1,4 километра, включающего эстакаду на пересечении с Рижским направлением МЖД, реконструкцию моста через Сходненский канал и двух подземных пешеходных переходов.

По ее словам, новый путепровод будет включать по две полосы движения транспорта в каждом направлении.

«Реализация запланированных мероприятий обеспечит комфортную транспортную и пешеходную связь в прилегающих к станции «Тушино» районах», – подчеркнула Пятова.

Объект будет построен за счет городского бюджета.