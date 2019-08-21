РИАМО - 21 авг. Генеральная прокуратура обратилась в Головинский районный суд Москвы с иском об обращении в доход государства имущества семьи бывшего начальника 2 отдела управления «К» СЭБ ФСБ России Кирилла Черкалина на сумму 6,3 миллиарда рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Черкалин курировал в спецслужбе борьбу с преступностью в банковской сфере. Полковника арестовали в апреле этого года по обвинению в мошенничестве и взяточничестве.

«Во время службы в ФСБ Черкалин не представлял полные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходит официальный доход. На часть денег Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников и близких», – говорится в сообщении.

В Головинский районный суд столицы подано исковое заявление об обращении в доход государства: пяти квартир; двух загородных домов; шести земельных участков; 14 нежилых помещений; двух автомобилей.

В ходе обысков в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина были обнаружены 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов США и 8 миллионов евро. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества составляет более 6,3 миллиардов рублей. При этом совокупный легальный доход Черкалина и членов его семьи с 2005 по 2019 год составил 55 миллионов рублей.