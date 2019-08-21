РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 авг. В микрорайоне Климовск Подольска начались работы по благоустройству территории новой школы на 825 мест, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

«В рамках строительства общеобразовательного учреждения на 825 мест в микрорайоне Климовск на улице Революции, 2, генеральный подрядчик ООО «Триумф» приступил к выполнению работ по благоустройству территории строительного объекта. В настоящее время на объекте осуществляются подготовительные работы для дальнейшего устройства дорожек и тротуаров с установкой бордюрного камня», – говорится в сообщении.

В ходе работ по благоустройству запланирована высадка 232 деревьев и кустарников с устройством партерного газона, а также установка малых архитектурных форм, в том числе скамеек, турникетов, урн, чаш для цветов и многого другого.

В новой школе будет 33 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая, спортивные залы, библиотека и прочие помещения. На территории разместят площадки для отдыха, занятий спортом и собственную котельную.