РИАМО - 21 авг. Застройщик жилого комплекса «Гринада» на улице Феодосийской в Москве получил разрешение на ввод в эксплуатацию еще одного корпуса переменной этажности и уже открыл запись на получение ключей от квартир, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Общая площадь сданного 8-секционного корпуса Д5 составляет 45,6 тысячи квадратных метров. Общая жилая площадь объекта – 36,18 тысячи квадратных метров. Всего в здании расположена 561 квартира», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Застройщиком комплекса выступила Группа ПСН. Они благоустроили придомовую территорию в соответствии с единым ландшафтным решением и архитектурным обликом застройки. Здесь обустроены детские и спортивные площадки. Проведены работы по озеленению: высажены ели, березы, клены, липы, можжевельники и другие многолетние растения.

Для освещения территории в темное время суток установлены светильники оригинальной формы.

Рядом с корпусом Д5 сформирована отдельная зона для выгула и дрессировки собак. Площадка занимает площадь почти в 100 квадратных метров. Она оснащена современным оборудованием и инвентарем: кольцами, регулируемым барьером, горкой-мостиком, урнами с совками, одноразовыми пакетами и перчатками, а также прочими элементами.

В городе с каждым годом появляется все больше специально отведенных площадок для выгула домашних питомцев, но пока их все еще недостаточно.

Также в начале августа в ЖК «Гринада» был сдан в эксплуатацию корпус Д4.1 на 119 квартир. В данный момент участники долевого строительства получают ключи от жилых помещений.