РИАМО – 21 авг. Следователи займутся выяснением обстоятельств гибели парашютиста, совершившего прыжок в Коломенском городском округе, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, сегодня (21 августа – ред.) примерно в 14:30 мужчина, имевший опыт парашютирования, осуществлял любительский прыжок в составе группы на территории авиационного спортивного клуба, расположенного в Коломенском городском округе. В связи с отказом системы парашют не раскрылся, мужчиной были приняты меры к использованию запасного, однако ввиду малой высоты избежать столкновения с землей не удалось», – говорится в сообщении.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.