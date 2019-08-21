РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 авг. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил ход ремонта автомобильных дорог на улице 3-е Почтовое отделение, ремонт завершится в конце августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В среду глава проверил ремонт дороги по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом №98.

«В городском округе Люберцы завершается ремонт автомобильных дорог в рамках губернаторской программы. На сегодняшний день работы завершены на 37 из 41 запланированных дорогах. Полностью завершить ремонт дорожного полотна планируем в конце августа текущего года», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что ремонт автодорог в округе осуществляется силами трех подрядных организаций: ООО «Ромстрой», ООО «Альянс Групп», ООО «Дорожная графика». Работы осуществляются в рамках выделенной региональной субсидии, а также за счет средств муниципального образования.

На территории городского округа Люберцы 547 автодорог, из них одна федеральная, 18 региональных и 528 муниципальных.