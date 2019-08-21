РИАМО - 21 авг. Неизвестный поджег человека на Касимовской улице на юге столицы, после чего скрылся, сотрудники правоохранительных органов проводят ряд поисковых мероприятий по установлению личности нападавшего, пострадавший госпитализирован, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Информацию подтверждаю. Сейчас ищут поджигателя. Пострадавший госпитализирован. На этом пока все», – заявил собеседник агентства.

Он дополнил, что сейчас выясняются обстоятельства инцидента.

Момент поджога мужчины во дворе на юге Москвы. ВИДЕО>>