РИАМО - 21 авг. Неизвестный поджег человека на Касимовской улице на юге столицы, после чего скрылся, сотрудники правоохранительных органов проводят ряд поисковых мероприятий по установлению личности нападавшего, пострадавший госпитализирован, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
«Информацию подтверждаю. Сейчас ищут поджигателя. Пострадавший госпитализирован. На этом пока все», – заявил собеседник агентства.
Он дополнил, что сейчас выясняются обстоятельства инцидента.
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