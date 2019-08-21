РИАМО – 21 авг. Вооруженный ножом неизвестный ворвался в помещение магазина на улице Новаторов, потребовал у контролера-кассира деньги, однако впоследствии передумал что-либо брать и скрылся, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в службу «02» из службы «112» поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: улица Новаторов, дом 16.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в помещении магазина по указанному адресу неизвестный, угрожая контролеру-кассиру предметом, похожим на нож, потребовал передачи находившихся в кассе денежных средств, однако, ничего не похитив, скрылся», – заявил собеседник агентства.

Он дополнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».