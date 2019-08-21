РИАМО - 21 авг. Проведение работ по благоустройству верхнего руслового озера во Власихе проинспектировал депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков, по его словам, объект будет сдан в срок, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Благоустройство береговой зоны озера проводится в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Оно предусматривает одновременно и сохранение существующего природного облика, и создание комфортной зоны для отдыха горожан всех категорий и возрастов. Так, на набережной и рекреационной площадке установят малые архитектурные формы и снабдят развитой инфраструктурой.

«Учтены все особенности рельефа, организована система поверхностных стоков, специальных дренажей, укрепление берегов, различные противоэрозийные мероприятия, организация пляжной и прогулочной зон, мостков для ловли рыбы, беседок для пикников, спортивных и детских площадок и многое другое», - отметил замглавы администрации – председатель комитета по вопросам ЖКХ и строительства Владимир Романов.

После завершения работ береговая зона озера станет для местных местом притяжения, популярным для проведения отдыха всей семьей. На данный момент благоустройство находится на завершающей стадии.

«Контракт подходит к завершению, работы выполняются на высшем уровне. Видно, что большая часть уже сделана, остались последние штрихи. Ожидаем, что объект будет сдан в срок и жители им уже смогут пользоваться в полном объеме. Конечно, остается еще очень большой объем работ по очистке озера, и в будущем надо будет решать эту проблему. Здесь потребуется привлечение более крупных ресурсов, необходимо попасть в госпрограмму и решить эту проблему», - подвел итог визита Голубков.

На городской округ Власиха в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» был выделен межбюджетный трансфер на сумму в 200 миллионов рублей. Эти средства должны пойти на благоустройство двух территорий в рамках подготовки к празднованию юбилеев — 60 лет РВСН и 10 лет ЗАТО. Так, работы проводятся на территории у Дома офицеров и пешеходная зона Цветного бульвара, а также прибрежная зона верхнего руслового пруда на реке Закза.