РИАМО – 21 авг. В Красногорске пройдет первый областной экофест, мероприятие развернется в городском цирке, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«25 августа в Московской области состоится масштабный «Экофест», цель которого в развлекательной форме научить жителей экологичному образу жизни и заботливому отношению к природе. Гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах, экоквесте, выставках, лекториях и многом другом. Также на мероприятии впервые в Московской области будет организован капшеринг (многоразовые стаканы по залоговой стоимости – ред.). Экофестивали, экологические праздники двора и другие подобные мероприятия в Подмосковье проводятся регулярно, но настолько масштабный – впервые», – отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

С 13:00 до 18:00 на площадках «Экофеста» гостей ждут десять бесплатных мастер-классов для детей и взрослых по апсайклингу от местных центров детского творчества; 20 участников ярмарки уникальных апсайкл-товаров, а также товаров для экологизации быта и многое другое.

На фестивале будет организован капшеринг. Так, гости за небольшой залог получают многоразовый стакан, а в конце мероприятия они могут вернуть стакан и получить обратно свой залог. Стакан отправится в мойку и может быть использован на других мероприятиях.

Организаторы фестиваля – АНО «Экологичные ресурсы» и движение «Раздельный сбор Красногорск» при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области, администрации городского округа.

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