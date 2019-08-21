РИАМО - 21 авг. Более 300 женщин в Подмосковье во время декретного отпуска обучились новым профессиям, чаще всего мамы предпочитали повышать квалификацию в бухгалтерии, управлении персоналом, а также в мастерстве маникюра и педикюра, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Сейчас продолжают учится еще 28 женщин. На данные цели из бюджета Московской области выделено 6,3 миллиона рублей.

«В 2020 году перед нами стоит задача обучить 1634 женщины, которые находятся в декретном отпуске, для того, чтобы подать заявку на обучение, достаточно обратиться в центр занятости населения», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она отметила, что новое образование дает возможность для женщин, после выхода из декрета, вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место, актуализировав свои профессиональные знания и навыки, либо трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.

В Московской области профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется в рамках реализации в регионе национального проекта «Демография».