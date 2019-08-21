РИАМО – 21 авг. В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок в 2019-2020 годах крупные электросетевые компании Московской области – «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» с опережением графика и плановых показателей реализуют этапы ремонтной программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

«Так, за первое полугодие текущего года с превышением плановых показателей энергетиками отремонтированы 978 километров кабельных и воздушных линий электропередачи», – говорится в сообщении.

Главная цель выполняемого комплекса мероприятий – обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей с наступлением холодов.

Всего в текущем году в Подмосковье в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду запланировано отремонтировать более 2 тысяч километров ЛЭП и порядка 4,5 тысяч единиц электросетевого оборудования.