РИАМО - 21 авг. Более 180 уникальных фотографий конца 1940-х годов передали в дар Красногорскому филиалу музея Победы граждане Германии, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Снимки рассказывают о красногорском детстве детей немецких специалистов, которые вместе с семьями приехали в СССР в октябре 1946 года. Уникальные альбомы сохранил и подарил музею Фридер Генсвальд – вместе со своими друзьями Питером Гоффманом и Дирком Хейлиасом он жил в городе после Великой Отечественной войны до 1951 года», – говорится в сообщении.

Генсвальду было 5 лет, когда он поселился на улице Народного ополчения. Он до сих пор прекрасно говорит по-русски. Его приятель – 84-летний художник Гоффман – попал в Красногорск в 11-летнем возрасте. Он учился в школе № 1 и получил аттестат зрелости. Хейлиас приехал в Красногорск в 6 лет – он помнит, как ездил с родителями в Москву в музеи и театры.

«Послевоенные фотографии запечатлели виды нашего города конца 1940-х годов. Это очень интересные сюжетные снимки, которые отражают жизнь страны и настроение людей», – отметила заведующая филиалом музея Светлана Любенкова.

Для гостей из Германии сотрудники музея провели специальную экскурсию по филиалу.

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