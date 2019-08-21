РИАМО – 21 авг. Врачи первичного сосудистого отделения вернули к полноценной жизни 19-летнюю девушку, жительница Ступина экстренно поступила в стационар с жалобами на онемение в левой руке и ноге, а также нарушение речи, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

По клинической картине девушке был диагностирован инсульт.

«Компьютерная томограмма патологических изменений головного мозга не выявила. Врачами было принято решение срочно применить системный тромболизис, после которого было отмечено улучшение самочувствия – появилась чувствительность и нарастание силы в левых конечностях», – отмечается в сообщении.

Успешно освоенная медиками первичного сосудистого отделения процедура системного тромболизиса при инсульте предполагает использование специального препарата, который практически мгновенно растворяет тромб, ставший причиной инсульта.

«В 2018 году врачами отделения выполнено 78 процедур системного тромболизиса, а с начала этого года – уже около 60», – добавил заместитель главного врача по медицинской части СЦРКБ Валерий Ануфриев.

Для окончательного восстановления врачи разработали индивидуальную программу лечения, в которую входят упражнения лечебной физкультуры, прием ангиопротекторов и логопедическая коррекция.

По прогнозам специалистов уже через пару дней речь пациентки полностью восстановится.

«В Московской области на данный момент функционируют 12 региональных сосудистых центров и 18 первичных сосудистых отделений на базе больниц. Благодаря их высокой технической оснащенности и профессионализму медицинских работников, специалисты оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не только экстренно, но и планово», – подчеркнула министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.