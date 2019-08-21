РИАМО – 21 авг. Для соединения двух берегов пруда в Парке Победы Зеленограда возводится настил над водой протяженностью 110 метров, который пройдет параллельно автомобильной эстакаде, кроме того, в рамках благоустройства здесь разобьют свыше 4 тысяч квадратных метров цветников, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Высота настила определена таким образом, чтобы можно было на лодках проплыть в Малый пруд.

«Одним из центральных элементов благоуст­ройства является капитальный ремонт каскадного фонтана. Изначально проект предусматривал частич­ную замену облицовки, однако в ходе демонтажных работ была выявлена необходимость замены большей ее части, а также усиления бетонного основания фонтана и замены форсунок и труб», – отмечается в сообщении.

По окончании ремонта чаши и струи фонтана украсит многоцветная архитектурно-художественная подсветка.

В ходе благоустройства будут приведены в порядок десятки парковых лестниц, на которых укрепят опорные конструкции, заменят облицовку и гранитные ступени. На ступенях центральных лестниц произведен монтаж системы обогрева ступеней. Чтобы не скапливалась талая вода, устроена дренажная система.

Благодаря этим усовершенствованиям – в холодное время на ступенях не будет образовываться лед, отдыхающие смогут безопасно ходить по парку, не боясь поскользнуться и получить травму.

Для прогулок прокладывается новая дорожно-тропиночная сеть общей площадью 46,7 тысячи квадратных метров. Кроме того, у пляжной зоны будет разбит новый цветник, существующие клумбы приведут в порядок.

В темное время суток парк будет освещаться но­выми фонарями: 485 торшерами и 505 боллардами — специальными невысокими парковыми светильниками.

Парк оснащается системами видеонаблюдения (11 видеокамер) и оповещения о чрезвычайных ситуациях. Будут установлены 10 навигационных стендов и три туалетных модуля.

Во время купального сезона в распоряжении спасателей будут две наблюдательные вышки: одна расположится на лодочной станции, вторая – на другом берегу, у дендропарка.