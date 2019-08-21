РИАМО - 21 авг. На участке Каштановой аллеи в Зеленоградском округе столицы введут одностороннее движение с 5 сентября, водителей призвали соблюдать требования дорожных знаков, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Нововведение коснется части дороги от Озерной аллеи до корпуса 708.

«Изменение схемы движения позволит повысить безопасность дорожного движения на пересечении с Озерной аллеей, а также организовать для жителей 42 парковочных места, пять из которых будет предназначено для маломобильных граждан», — отмечается в сообщении.

Автомобилистов попросили быть предельно внимательными.