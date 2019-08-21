РИАМО – 21 авг. Оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» изучил профили предпринимателей в возрасте до 25 лет, эксперты компании проанализировали молодежный сегмент аудитории заказчиков бизнес-телефонии, чтобы определить, какие направления привлекают начинающих предпринимателей, говорится в сообщении «Манго Телеком».

Исследование показало, что большинство — каждый пятый — работает в сфере торговли. При этом заметно чаще своих старших коллег молодые предприниматели открывают интернет-магазины. Аналитики связывают это с фактором более низкого инвестиционного порога на входе в бизнес и высоким уровнем владения технологиями.

«При ближайшем рассмотрении обращает на себя внимание еще одна интересная тенденция. Часто это узкоспециализированные, нишевые и даже монопродуктовые магазины, что объясняется личным интересом владельца и хорошим знанием конкретной тематики (бизнес как продолжение хобби) или отсутствием достаточных ресурсов, чтобы предложить и активно продвигать более широкий ассортимент», — говорится в сообщении.

Молодежный бизнес характеризуется также заметной креативной составляющей. В разных сферах встречаются компании, чье предложение базируется на тех или иных творческих навыках учредителей. Это учебные курсы (фотография, живопись) в категории «Образование», агентства проведения праздников и организации квестов в категории «Мероприятия», тюнинг-ателье в категории «Автосервис» и даже студии граффити в категории «Ремонт и дизайн помещений».

«Талантливые молодые люди стремятся монетизировать творческий потенциал, которым владеют. Это вполне разумно, такие проекты часто бывают уникальны и имеют хорошую маржу при минимальных вложениях», — отметили бизнес-эксперты «Манго Телеком».

Из рейтинга становится понятно, что работать руками молодежь тоже не боится. Ремонтом помещений, электронной техники и автомобилей занимаются почти 20% предпринимателей.

Кроме этого, молодые люди активно делают бизнес с социальным контекстом: ведут образовательные проекты и спортивные секции.

«Манго Телеком» изучила и гендерное соотношение в сообществе молодых предпринимателей. Оказалось, что молодые мужчины открывают бизнес в четыре раза чаще молодых женщин.

Всего в рейтинге 30 направлений деятельности, но особенно выделяются первые 10.

В каких отраслях заняты молодые предприниматели (данные «Манго Телеком»):

1. Розничная торговля — 22%;

2. Ремонт и дизайн помещений — 8%;

3. Ремонт техники — 7%;

4. Образовательные проекты — 6%;

5. Реклама и маркетинг — 4%;

6. Автосервис — 4%;

7. Организация мероприятий — 4%;

8. Общественное питание — 4%;

9. Красота и здоровье— 4%;

10. Спорт и отдых — 3%.

«Манго Телеком» — крупнейший оператор облачных коммуникаций для бизнеса. Виртуальными АТС MANGO OFFICE пользуется более 50 тысяч компаний в 67 городах России. В целях исследования аналитики изучили клиентов с активными по состоянию на август 2019 года профилями телефонии при условии, что телефония зарегистрирована на физическое лицо или индивидуального предпринимателя соответствующей возрастной категории или на организацию, которой, по подтвержденным данным, руководит такое лицо.