РИАМО - 21 авг. Для удобства жителей Подмосковья при подготовке детей к 1 сентября на портале регионального правительства появилась интерактивная карта школьных базаров.

На ней можно найти адреса 21 школьной ярмарки, запланированной на август, а также просмотреть их даты проведения и узнать контакты организаторов.

В течение текущей недели на территории Московской области запланировано провести 11 школьных базаров.

Ярмарки, на которых можно приобрести необходимые школьнику принадлежности и форму, пройдут в 17 муниципалитетах Московской области.

За ярмарочными прилавками расположатся продавцы из 23 регионов страны со школьной и спортивной формой, обувью, ранцами и другими необходимыми ученикам товарами. Они предложат покупателям цены ниже среднерыночных.

На базарах можно будет не только приобрести все вышеперчисленные товары, но и посетить развлекательные мероприятия и дегустации продуктов питания. Так, организаторы подготовили для гостей шоу мыльных пузырей, концерты, анимационные представления и викторины.

Для родителей также проведут консультации психологов, специализирующихся на детской психологии.