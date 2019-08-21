РИАМО – 21 авг. Общая площадь благоустройства Парка Победы в Зеленограде составит свыше 35 гектаров, работы завершат к осени, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел ход благоустройства Парка Победы и Центрального проспекта в Зеленограде.

«Как и по всей Москве, в Зеленограде идут масштабные работы по благоустройству. В течение лета мы приведем в порядок больше 150 различных объектов – дворов, школьных территорий, местных парков и знаковых для города мест – таких как Центральный проспект и Парк Победы», – отметил градоначальник.

Он уточнил, что основная часть проектов уже завершена, в течение нескольких недель будут закончены оставшиеся работы.

Благоустройство Парка Победы и Центрального проспекта является крупнейшим проектом создания качественной городской среды в Зеленограде в 2019 году. Основные работы по благоустройству парка прошли этим летом и охватывают оба берега пруда. Общая площадь работ составляет 35,4 гектара.

В парке обустраивается живописный прогулочный маршрут вдоль северного берега пруда с деревянным настилом протяженностью порядка 400 метров, будет возрождена лодочная станция. Вместе с павильоном для проката лодок она расположится на берегу Большого, а не Малого городского пруда – с южной стороны пруда на стороне дендропарка тоже обустраиваются деревянные настилы с местами отдыха.