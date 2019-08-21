РИАМО – 21 авг. Для увеличения пропускной способности и сокращения пробок в Красногорске на шести перекрестках с Волоколамским шоссе обустроят дополнительные поворотные полосы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы по строительству дополнительных полос проведут в 2020 году в рамках проекта «Быстрые решения». Они коснутся пересечений с Волоколамским шоссе улиц Братьев Горожанкиных, Народного Ополчения, Жуковского, Карбышева, Комсомольской, Аннинской и Полевой.

«Планируется, что в результате реализации проекта пропускная способность перекрестков увеличится на 20%. Строительные работы должны завершиться в следующем году, в этом году начнется проектирование», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он также отметил, что Волоколамское шоссе является одним из самых загруженных в Подмосковье, а создание дополнительных поворотных полос поможет разгрузить его, ликвидировать пробки и сократить время в пути.

Проектировщики учитывают особенности всех перекрестков. Планируется, что на них в рамках создания новых полос также заменят асфальтобетонное покрытие.

Проект «Быстрые решения» был запущен в Подмосковье в 2018 году. В прошлом году мероприятия провели на 80 перекрестках, а в нынешнем году их реализуют на 27 перекрестках. В результате проведенных мероприятий время в пути сократилось в среднем на 30 минут.