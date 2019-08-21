РИАМО - 21 авг. Установка памятника советскому летчику-испытателю, герою Советского Союза Григорию Бахчиванджи началась на территории школы №1 городского округа Дубна, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
Григорий Бахчиванджи – советский летчик-испытатель, герой Советского Союза, капитан. В 1931 году добровольно попросился в авиацию, затем окончил авиатехническое училище и Оренбургскую школу пилотов.
Бахчиванджи участвовал в обороне Москвы во время Великой Отечественной войны. Совершил 65 боевых вылетов на самолете МиГ-3, провел 26 воздушных боев. Сбил лично два вражеских самолета и еще три в группе.
Погиб Бахчиванджи в 1943 году во время испытательного полета. Он похоронен под Екатеринбургом.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии