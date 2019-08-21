РИАМО - 21 авг. Установка памятника советскому летчику-испытателю, герою Советского Союза Григорию Бахчиванджи началась на территории школы №1 городского округа Дубна, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Без полета Григория Бахчиванджи, может быть, не было бы и 12 апреля 1961 года, – так отозвался о подвиге своего коллеги Юрий Гагарин. Торжественное открытие памятника состоится 2 сентября», – говорится в сообщении.

Григорий Бахчиванджи – советский летчик-испытатель, герой Советского Союза, капитан. В 1931 году добровольно попросился в авиацию, затем окончил авиатехническое училище и Оренбургскую школу пилотов.

Бахчиванджи участвовал в обороне Москвы во время Великой Отечественной войны. Совершил 65 боевых вылетов на самолете МиГ-3, провел 26 воздушных боев. Сбил лично два вражеских самолета и еще три в группе.

Погиб Бахчиванджи в 1943 году во время испытательного полета. Он похоронен под Екатеринбургом.