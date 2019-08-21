РИАМО – 21 авг. Всероссийская выставка-ярмарка авторских работ «РусАртСтиль» пройдет в столичном бизнес-центре «Амбер Плаза» с 12 по 15 сентября, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Участниками выставки станут свыше 350 творческих мастеров, художников, ремесленников, модельеров и DIY-блогеров со всей России. Выставка станет модным арт-событием осени, которое популяризирует авторское современное творчество.

«Проект посвящен творческим людям, создающим прекрасный мир вокруг своими руками и противопоставляющие свои творения масс-маркету. В режиме нон-стоп будут работать более 60 мастер-классов от традиционных направлений до современного хендмейда», – отмечается в материале.

Посетителям представят предметы интерьера и декора, авторскую керамику и фарфор, лаковую миниатюру, художественное стекло, предметы из металла и камня, дерева и кости, живопись, ювелирные изделия и бижутерию.

Выставка будет работать 12-14 сентября с 11:30 до 20:30, 15 сентября – с 11:30 до 17:30. Вход свободный.