РИАМО - 21 авг. 54-летний житель столицы на спор прыгнул в Москву-реку, однако самостоятельно выбраться на берег не смог из-за высокой набережной, ему помогли спасатели, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Сегодня в 14:01 в районе Нагатинской набережной, дом 18, с поверхности воды Москвы-реки в 5 метрах от берега и в 3,5 километрах от поисково-спасательной станции «Кожухово» спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах вытащили мужчину», – заявил собеседник агентства.

Он пояснил, что 54-летний москвич на спор прыгнул в реку, но самостоятельно не смог выбраться, так как каменная набережная высокая.

Свидетели вызвали спасателей, которые подняли пострадавшего на борт судна и доставили на станцию, напоив его горячим чаем и оказав первую помощь, заключил представитель пресс-службы.