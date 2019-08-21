РИАМО – 21 авг. Новая школа на 550 учащихся появится в Электрогорске в 2021 году, в здании запроектированы медицинский блок, столовая и информационно-библиотечный центр, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Общеобразовательная школа на 550 мест», расположенному по адресу: улица Чкалова, дом 2. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Проект предполагает возведение нового трехэтажного школьного здания со спортивным и актовым залами. Помимо просторных учебных классов, в корпусе запроектированы медицинский блок, столовая и информационно-библиотечный центр.

На прилегающей территории разместятся физкультурно-спортивная зона с площадками для командных и подвижных игр, учебно-опытная и хозяйственная зоны, а также места для отдыха.

Предусмотрены работы по благоустройству и озеленению.

Строительство школы осуществляется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется за счет средств бюджета.