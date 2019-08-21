РИАМО - 21 авг. Семь студентов Строгановской академии под руководством заместителя декана на этой неделе приедут на новую ферму в городском округе Озеры, а в понедельник уже начнут расписывать ее стены в стиле соцреализма, сообщил журналистам в среду генеральный директор компании «АгроБау» Борис Маркосов.

«Мы с 2001 года занимаемся строительством животноводнических ферм и очень много у нас знакомых за рубежом. Мы ездим и в Америку, Германию, Голландию. Наши друзья голландцы прислали нам фотографию своего доильного зала с красивой архитектурой. Мы приняли вызов и договорились, что в конце года пришлем им результаты нашей работы. Мы задали себе тему, что будем строить в стиле соцреализма, после чего обратились к нашим друзьям в Строгановскую академию», - сказал Маркосов.

Он также добавил, что для студентов это тоже большой вызов. В пятницу студенты заезжают на территорию и уже в понедельник приступят к росписи фасада. На работу планируется затратить не более трех недель.

Саму ферму планируют достроить в конце сентября - начале октября. Общий объем инвестиций в проект составил около 1 миллиарда рублей. На предприятии создадут порядка 50 высокотехнологичных рабочих мест.